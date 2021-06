Abgelenkt auf A3 - Bonbons aus einer Dose geholt – Lenker (80) landet in Graben

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 80-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A3 auf dem Normalstreifen von Sargans Richtung Zürich, als er ein Bonbon aus einer Dose herausnehmen wollte. Dadurch wurde der Mann abgelenkt, geriet rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Wildschutzzaun. In der Folge überschlug sich das Auto.

Der Autofahrer konnte durch den Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit der Polizei und Ersthelfenden aus dem Auto geborgen werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Der 80-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken. Der Schaden an der Autobahneinrichtung beläuft sich auf rund 25'000 Franken.