«Im Angesicht des Todes»-Schauspielerin : Bond-Girl Tanya Roberts unerwartet gestorben

Die Schauspielerin wurde an der Seite von Roger Moore weltberühmt. Woran das ehemalige Bond-Girl verstorben ist, ist noch unklar.

Als Bond-Gespielin Stacey Sutton wurde Roberts Mitte der 80er-Jahre an der Seite von 007-Darsteller Roger Moore (†) über Nacht zum Weltstar. Davor hatte sie sich bereits mit zahlreichen TV-Rollen, unter anderem in der legendären Action-Serie «Drei Engel für Charlie», einen Namen im Showbusiness gemacht.

Nach ihrem Auftritt als Bond-Girl in «Im Angesicht des Todes» blieb Roberts der Fernsehunterhaltung treu. Zuletzt war sie in der Serie «Die wilden Siebziger» an der Seite von Ashton Kutcher (42) zu sehen, bis sie 2005 zum letzten Mal als Schauspielerin auftrat.