Mit 82 Jahren ist Diana Rigg gestorben. Sie wurde bekannt als Schauspielerin in «Game of Thrones» und als Bond-Girl Teresa di Vincenzo – die einzige Ehefrau des britischen Agenten.

1 / 7 Diana Rigg spielte Olenna Tyrell in Game of Thrones. KEYSTONE Mit 82 Jahren verstarb Rigg im Kreise ihrer Familie. KEYSTONE Die Schauspielerin Diana Rigg bei ihrer Ankunft am Flughafen Zuerich. KEYSTONE

Sie wurde als Bond-Girl auch in der Schweiz bekannt.

In 18 Folgen spielte Rigg auch in «Game of Thrones» mit.

Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot. Sie starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie ihr Agent bestätigte. Wie ihre Tochter Rachael Stirling mitteilt, sei der Krebs im März diagnostiziert worden. Ihr Agent teilt mit: «Sie starb heute früh friedlich zu Hause im Kreise ihrer Familie.» Die Britin wurde 1982 von der Queen mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet.

In weiten Teilen Europas wurde sie durch die Rolle als Bondgirl «Contessa Teresa di Vincenzo bekannt. Diese Rolle spielte sie im Film «Im Geheimdienst ihrer Majestät», der zu grossen Teilen auch in der Schweiz spielte. In Grossbritannien erlangte Rigg besondere Berühmtheit in der Kult-Serie «Mit Schirm, Charme und Melone.» In zwei Staffeln spielte sie die Hauptrolle der Emma Peele.

Aufgewachsen in Indien

Auch in der bekannten HBO-Serie «Game of Thrones» hatte Rigg eine Rolle. In 18 Folgen spielte sie die Rolle der Olenna Tyrell. Für ihre Darstellung wurde sie mehrfach für den Emmy als beste Gastdarstellerin nominiert. In einem Interview vergangenes Jahr sprach Rigg über ihre Auftritte in der Serie. Gegenüber «BBC» sagte sie: «Ich liebe es, böse Charaktere zu spielen. Sie sind so viel interessanter.» Rigg weiter: «Es gibt einige Schauspieler, die nicht gerne böse Rollen spielen. Sie mögen es, gemocht zu werden. Ich liebe es, nicht gemocht zu werden. Olenna hatte den besten Text.»