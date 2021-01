Michael Apted : Bond-Regisseur im Alter von 79 Jahren gestorben

Er drehte «James Bond – Die Welt ist nicht genug», «Enigma», «Narnia» und «Gorillas im Nebel». Nun starb Regisseur Michael Apted mit 79 Jahren in Los Angeles.

Er schickte Pierce Brosnan als James Bond um die Welt, drehte Filme mit starken Frauen-Rollen und preisgekrönte Dokus – nun trauert die Filmwelt um den britischen Regisseur Michael Apted. Er starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles, wie sein Sprecher Roy Ashton am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Apted wurde 79 Jahre alt.