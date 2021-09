R’n’B-Soul-Popper Chelan im MJF-Spotlight

Wenn dir die Line-up-Verantwortlichen also einen Newcomer-Act ans Herz legen, dann solltest du diesen sofort in deine Heavy Rotation aufnehmen.

Diese Möglichkeit bekommt der 23-Jährige, der seinen von 2000er R’n’B durchzogenen Pop mit ganz viel Soul überzieht, weil er im September im MJF Spotlight steht, dem Förderprogramm besagten legendären Musikevents (mehr dazu unten in der Box). In diesem Rahmen hat er 20 Minuten ein sehr unterhaltsames Interview gegeben, das wir dir oben im Video präsentieren.

Chelan spielt am 1. Oktober im Kiff (Aarau), am 7. Oktober im Living Room (Bern), am 15. Oktober im Le Singe (Biel), am 2. Dezember im Albani (Winterthur) und am 16. Dezember im Sender (Zürich).