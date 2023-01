Affoltern am Albis: Pärchen wollte vermögenden Mann ausrauben

Letzten Sommer schaltete ein Paar auf einer Erotikplattform eine Sexanzeige. Die Frau chattete in der Folge mit mehreren Männern.

Die 21-jährige Fabrikarbeiterin und der 19-jährige angehende Logistiker haben im letzten Sommer auf einer Erotikplattform eine Sexanzeige geschaltet. Die Frau chattete in der Folge mit mehreren Männern und wurden mit einem Manager handelseinig: Geschlechtsverkehr mit zwei jungen Frauen für 4000 Franken.

Beim vereinbarten Treffen im Juli 2022 auf einem Parkplatz in Hausen am Albis im Säuliamt traf sich die junge Frau mit dem Mann, während ihr Freund ihn mit einer Softairpistole bedrohte. Doch der dilettantisch durchgeführte Raub misslang, die Polizei verhaftete sie eine Stunde später. Sie sassen 35 Tage in Untersuchungshaft.