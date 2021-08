Ferien buchen - Booking will jetzt auch Museumstickets und Tischreservationen anbieten

Dann können Kundinnen und Kunden auch Tischreservationen in Restaurants …

Booking will zum Amazon des Reisens werden.

Zur Hotelbuchung gleich noch die Tickets für die nächste Ausstellung im Museum kaufen und das Restaurant reservieren: Das alles soll in Zukunft über die Buchungsplattform Booking möglich sein. Bisher vermittelte das Internetportal Hotelzimmer, Flüge und Mietautos.

Das will der Konzernchef Glenn Fogel ändern: Kundinnen und Kunden sollen ihre komplette Reise online bei Booking zusammenstellen können. Damit wird Booking zum Amazon des Reisens – ein Marktplatz auf dem man alles findet, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

Für Reisewillige erleichtert das einiges: Sie müssen keine Angebote mehrerer Anbieter mehr vergleichen und können alle Buchungen über eine Seite zahlen. Dabei gelten die übersichtliche Auflistung der Angebote und die Suchmaschinenoptimierung als Stärken von Booking. So finden Interessierte rasch ein passendes Angebot.

Gastrobranche fürchtet Abhängigkeit

Die Plattform verlangt für jedes vermittelte Hotelzimmer und jeden Mietwagen eine Gebühr von den Anbietern. Gemäss Schätzungen leiten Schweizer Hoteliers so zwischen zehn und 37 Prozent des Umsatzes an Booking weiter. Vermittelt Booking in Zukunft auch Tickets und Tischreservationen dürfte das wohl gleich verlaufen.