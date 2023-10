«Booktok»: Gen Z liest wieder Bücher

Da profitieren auch die Buchhändler: «Einen ganz klaren Anstieg der Nachfrage verzeichnen wir in den Genres New Adult und Romance», sagt Mediensprecher Alfredo Schilirò.

«New Adult und Romance sind hoch im Kurs»

Der Schweizer Buchhändler Orell Füssli begrüsst in letzter Zeit mehr lesewillige junge Menschen. «Einen ganz klaren Anstieg der Nachfrage verzeichnen wir in den Genres New Adult und Romance. Eine Autorin im Bereich New Adult, welche hoch im Kurs steht, ist über Booktok bekannt geworden», sagt Mediensprecher Alfredo Schilirò.

«Es ist beliebter, sich mit einem richtigen Buch in Szene zu setzen»

Dass das physische Buch in der digitalen Welt der Booktoker wichtig ist, bestätigt Tanja Messerli, Präsidentin Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV: «Menschen auf Social Media hatten schon immer das Bedürfnis, zu zeigen, was sie gerade machen. Nur: Solang man sich am Handy zeigt, ist nicht klar, ob man gamt, Trash-Serien schaut oder Literatur konsumiert. Darum ist es beliebter, sich mit einem richtigen Buch in der Hand in Szene zu setzen, online wie offline.»