Generationen-Clash: «Boomer-Chefs müssen lernen, wie man mit der Gen Z spricht»

Viele Unternehmen leiden laut Umfragen an mangelhafter Kommunikationskultur: «Wie sie die Kommunikation zwischen Generationen jedoch meistern sollen, fällt vielen Teams schwer», sagt Niederberger.

Mitgründer Loris Niederberger erklärt, wo die Probleme liegen und was verbessert werden muss, um Gen-Z-Mitarbeitende abzuholen.

Das Start-up Moodtalk bietet Beratungen für die generationenübergreifende Kommunikation in Firmen an.

Vor allem bei der Arbeit wünschen sich die jungen Menschen mehr Unterstützung. Deshalb haben Loris Niederberger und seine Mitgründer das Start-Up Moodtalk gegründet: Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Firmen zusammen, um die Kommunikation unter Mitarbeitenden in den Teams zu verbessern. Zu ihren Kunden zählen etwa die CSS, Sanitas oder aber auch die Axpo.

«Gen Z erwartet sofortiges Feedback»

Umfragen zeigten, dass viele Unternehmen an mangelhafter Kommunikationskultur leiden. «96 Prozent der Führungskräfte sind der Meinung, dass sich schlechte Kommunikation negativ auf die Produktivität, die Moral und das Wachstum ihres Teams oder Unternehmens auswirkt – wie sie die Kommunikation zwischen Generationen jedoch meistern sollen, fällt vielen Teams schwer», sagt Niederberger.

Einige Unternehmen würden den Mitarbeitenden lediglich in Jahresgesprächen Feedbacks geben – oder nur, wenn ein grosser Fehler passiert, schildert Niederberger. «Mitarbeitende der Gen Z erwarten sofortiges Feedback – in der heutigen Umwelt und im Internet wird das auch so umgesetzt.» Ein jährliches Feedback decke da wohl nicht die Erwartungen.