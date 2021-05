Streamingstarts Mai 2021 - Boomer-Superheld*innen streiten mit der neuen Generation

Ausserdem startet beim Streamingdienst ein Drama, in dem ein Filmstudent des Mordes angeklagt wird.

Bei Netflix gibts eine Action-Serie, in der eine neue Generation mit Superkräften die Welt retten soll.

«Jupiter’s Legacy»

Sheldon alias The Utopian (Josh Duhamel), Grace alias Lady Liberty (Leslie Bibb) und Fitz alias The Flare (Mike Wade) sind Teil der Gruppe Union: Sie haben die Welt erfolgreich vor dem Bösen beschützt – doch nach knapp hundert Jahren Superheld*innen-Dasein sind sie müde. Die Jugendlichen der neuen Generation, darunter Chloe (Elena Kampouris) und Brandon (Andrew Horton) sollen mit ihren Superkräften übernehmen: Das sorgt für Streit.

Neue Generation will selbst bestimmen

Einen Superhelden als Papi

Millar hat auch an Superman-Comicserien mitgeschrieben: Superman sei der beste Typ, die ganze Welt liebt ihn, aber ihn als Papi zu haben, erzeugt laut Millar einen enormen Druck: «‹Jupiter’s Legacy› ist darum ein Liebesbrief. Es stellt sich die grosse Frage: Ist es ethisch korrekt, wenn man die Macht hat, die Welt zu retten, sich zurückzulehnen und nichts zu tun?»

«Monster»

«Was siehst du in mir, wenn du mich anschaust?», fragt Steven Harmon (Kelvin Harrison Jr.), der im Zentrum des Netflix-Dramas «Monster» steht – so wird er in den Medien genannt.