Keine Kapazität : Booster für alle kommt doch erst im neuen Jahr

Viele Kantone können den unter 65-Jährigen die dritte Impfdosis nicht vor Ende Jahr anbieten, weil sie die Impfkapazitäten abgebaut haben.

Am Dienstag verkündete die Impfkommission, dass sie per Ende November für alle die dritte Impfung empfehlen werde.

Das lange Warten schien ein Ende zu haben: Am Dienstag verkündete die Impfkommission, dass sie per Ende November für alle die dritte Impfung empfehlen werde. Doch jetzt wird klar, dass die meisten der unter 65-Jährigen trotzdem bis zum neuen Jahr auf den Booster warten müssen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.

Infektiologe fordert Armeeeinsatz

Der Grund für die Verspätung sind die Engpässe in den Impfzentren: «So hohe Kapazitäten wie zu Spitzenzeiten im Frühjahr sind nicht mehr möglich, weil das für Impfungen qualifizierte Personal jetzt wieder anderswo eingesetzt werden muss», teilt die Berner Gesundheitsbehörde mit. Doch es gibt noch eine zweite Ursache: Die Behörden sind nicht mehr bereit, das dafür nötige Geld aufzuwerfen, wie es in der «SonntagsZeitung weiter heisst.

Dabei könnte gerade jetzt ein hohes Impftempo angesichts der steigenden Spitalzahlen Schlimmes verhindern, sagen Experten wie Huldrych Günthard, Infektiologe am Unispital Zürich. Er kritisiert das Trödeln der Kantone scharf: «Es muss jetzt mit allen Mitteln und so schnell wie irgend möglich geboostert werden: Junge und Ältere, die sechs Monate geimpft sind, gleichzeitig. Sonst kommen wir bald in die Situation, in der Österreich jetzt schon ist.» Wien beschloss einen weiteren Lockdown sowie eine Impfpflicht ab Februar.