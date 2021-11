Braucht es neue Massnahmen? – «Booster-Impfungen können steigende Fallzahlen nicht ausreichend bremsen»

Laut Modellen der wissenschaftlichen Corona-Taskforce könnten in den nächsten Wochen die Spitäler an ihre Grenzen stossen. «Der Winter wird auf jeden Fall schwierig», sagte Taskforce-Chefin Tanja Stadler der «SonntagsZeitung».

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, sagt, der Zugang zur Drittimpfung werde der breiten Bevölkerung noch in diesem Jahr möglich sein – sobald alle über 65-Jährigen, die dies wollen, den Booster abgeholt haben. Laut «SonntagsBlick» fällt ein Entscheid bereits am Mittwoch.

Drittimpfung wirkt

«Situation droht zu entgleiten»

Dass die Auffrisch-Impfungen nicht reichen werden, befürchtet auch GLP-Nationalrat Martin Bäumle. In seinem Modell warnt er: «Die Situation droht immer mehr zu entgleiten – ohne Gegensteuer wird es innert zwei bis drei Wochen kritisch.» Neben einer Impfquote von 80 Prozent, Boostern, Luftqualitäts-Messungen und Kinder-Impfung ist für Bäumle eine Ausweitung der Zertifikatspflicht eine Option: In Innenräumen mit ungenügender Luftqualität käme demnach nur rein, wer ein 3G-Zertifikat besitzt. Also auch ins schlecht belüftete Büro.

Da in der Schweiz die 2G-Regel «kurzfristig nicht sehr wahrscheinlich» sei, sind für Kantonsarzt Thomas Steffen die Maskenpflicht am Arbeitsplatz oder an den Schulen sowie «eventuell Personenbegrenzungen bei Veranstaltungen» ein denkbarer Weg. Sein Kollege, der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, bringt zusätzlich noch Homeoffice ins Spiel. «Sinnvoll wäre, wenn wir baldmöglichst mit dem gezielten Nachjustieren beginnen», so Steffen.