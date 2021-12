Sechs Monate bis zur Drittimpfung – Boosterwillige nerven sich über Minütelen von Impfzentren

Eine Rentnerin wollte sich eine Stunde vor Ablauf der sechsmonatigen Frist boostern lassen , wurde vom Personal jedoch abgewiesen. Sie musste eine Stunde warten, bis die Frist abgelaufen war. Im Bild das Impfschiff in Luzern.

Eine Rentnerin wollte sich in einem Impfzentrum mit Walk-In Angebot boostern lassen, wurde jedoch abgewiesen. Der Grund: Die sechsmonatige Frist wäre erst eine Stunde später abgelaufen.

20 Minuten ist ein ähnlicher Fall bekannt. Als eine Rentnerin das Walk-In-Angebot im Impfschiff Luzern nutzen wollte, wies das Personal die Boosterwillige ab. Das Personal machte sie darauf aufmerksam, dass die sechsmonatige Frist noch nicht abgelaufen sei –, sondern erst in einer Stunde. Sie habe daraufhin eine Stunde lang in der Kälte warten müssen, bis sie ihre Auffrischungsimpfung erhalten habe, sagt die Frau zu 20 Minuten. Verständnis für die Aktion des Impfzentrums habe sie keine.

Parlamentsmitglieder bereits nach fünf Monaten geboostert

Die ungleiche Behandlung stösst etwa in den sozialen Medien auf viel Widerstand. So schreibt eine Twitter-Userin: «Nett... die Bevölkerung wird im Impfzentrum abgewiesen, bloss keinen Tag zu früh boostern! Derweil in Bundesbern...»