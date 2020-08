vor 46min

Yvonand VD Boot explodiert auf Neuenburgersee – Passagiere springen über Bord

Auf dem Neuenburgersee ist am Samstagmittag der Motor eines Bootes in die Luft gegangen. Die drei an Bord anwesenden Passagiere konnten vom Boot springen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

von Bianca Lüthy

Auf dem Neuenburgersee ist am Samstag ein Boot explodiert. (Symbolbild) KEYSTONE

Darum gehts Auf dem Neuenburgerseee hat der Motor eines Bootes Feuer gefangen.

Das Boot ist daraufhin explodiert.

Die drei anwesenden Personen konnten sich retten, zwei trugen aber Verletzungen davon.

Auf dem Neuenburgersee in Yvonand VD hat am Samstagmittag der Motor eines Bootes angefangen zu brennen. An Bord des Motorbootes befanden sich drei Personen. Die Passagiere seien laut «24 heures» kurz vor der Explosion ins Wasser gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen.