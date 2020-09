Schiffsunglück auf dem Neuenburgersee : Boot fährt in Drahtseil und steht senkrecht im Wasser

Bei Estavayer-le-Lac FR kollidierte am Samstagabend ein Motorboot mit dem Drahtseil eines Wasserskilifts – und fand sich in unglücklicher Position wieder.

Estavayer-le-Lac, 5. September: Ein Motorboot kollidierte am Samstagabend mit einem Drahtseil und fand sich in senkrechter Position wieder.

Um etwa 23.00 Uhr am Samstagabend wurde der Freiburger Kantonspolizei gemeldet, dass ein

Motorboot ein Drahtseil des Wasserskilifts in Estavayer-le-Lac gerammt habe. Vor Ort fanden die Beamten das Boot in senkrechter Position an ein Kabel gelehnt, das einen Mast trägt. Der Bootsführer war nicht mehr vor Ort.