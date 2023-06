Oberägeri (ZG): Boot gekentert – fünf junge Männer aus dem Wasser gerettet 

Im Ägerisee ist am Mittwoch ein Boot gekentert.

Auf der Einsatzleitzentrale hat am Mittwoch gegen 21.30 Uhr das Telefon geklingelt und es wurde gemeldet, dass auf dem Ägerisee ein Boot gekentert sei und sich Personen im Wasser befänden.

Kurze Zeit später konnten fünf jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren durch die Seerettung Ägerisee gerettet und an Land gebracht werden. Dort wurden sie durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Alle fünf waren zwar leicht unterkühlt, aber unverletzt. Eine Einweisung in ein Spital war nicht nötig, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten.