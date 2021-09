Mülligen AG - Boot kentert auf der Reuss – 7-jähriges Kind vermisst

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wird ein 7-jähriges Kind vermisst.

In Mülligen AG ereignete sich am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Unfall. Das Schlauchboot, besetzt mit einer Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und drei Kindern im Alter von sieben, zehn und zwölf Jahren, kollidierte mit einem Baumstamm und kenterte. Die Eltern sowie zwei Kinder konnten geborgen werden. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wird das siebenjährige Kind vermisst.