Hitze und Trockenheit: Boote stranden wegen tiefem Wasserstand 

Der Pegel des Untersees, wie hier in Triboltingen, ist im Sommer stark gesunken.

Viele Boote liegen am Untersee auf Grund.

Die lang anhaltende Trockenheit hat Folgen für Gewässer in der ganzen Schweiz. Während am Bodensee freigesetzte Algen für Gestank sorgen, liegen am Untersee viele Boote auf Grund. Das Wasser hat sich aufgrund des tiefen Pegelstandes vom normalen Uferverlauf zurückgezogen.