Urteil gefällt – Bordellbesitzer in Sauna eingesperrt –Angeklagter erhält Landesverweis

Der Besitzer hatte eine Lederjacke an. Abwechselnd setzten sich Männer auf ihn.

Ein Österreicher sperrte einen Bordellbesitzer in eine laufende Sauna ein.

Ein Österreicher sperrte seinen Geschäftspartner in eine laufende Sauna.

Als ein Emmentaler Bordellbetreiber seinen Club betrat, wurde er von drei Männern attackiert. Einer von ihnen: sein Geschäftspartner aus Österreich. Die anderen zwei waren Unbekannte. Sie stiessen ihn in die dortige Sauna, heizten diese ein und setzten sich abwechselnd auf ihn drauf. Dies, um den Bordellbetreiber dazu zu zwingen, den Club an den Geschäftspartner zu überschreiben. Nach einer halben Stunde habe der Betreiber auch eingewilligt.

Der angeklagte Geschäftsführer gab an, dass der Besitzer ihm den Club bereits am Vortag freiwillig überlassen hatte. Es sei zwar zu Handgreiflichkeiten gekommen, doch der Besitzer wurde weder in die Sauna gesperrt, noch wären andere Personen vor Ort gewesen.