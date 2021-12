Kanton Luzern – Bordellbetreiberin soll 29 Frauen zur Prostitution gezwungen haben

Knapp zwei Jahre lang soll eine ehemalige Bordellbetreiberin mindestens 29 Frauen zur Prostitution gezwungen und finanziell ausgebeutet haben, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. «Die Opfer stammten aus ärmlichen Verhältnissen in Thailand und nahmen ihre Tätigkeit aus einer finanziellen Not an», so die Staatsanwaltschaft. Eine entsprechende Anklage hat sie nun an das Kriminalgericht überwiesen.