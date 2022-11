Grossbritannien : Border Collie stellt sich selbst auf dem Polizeiposten

Hier trottet Rosie in die Polizeistation in Loughborough.

Ein entlaufener Hund in Grossbritannien wusste sich selbst zu helfen und spazierte kurzerhand in eine Polizeistation hinein. Am 3. November war der zehnjährige Border Collie Rosie mit seinem Herrchen Steve Harper im Southfields Park in der Industriestadt Loughborough unterwegs. Mit von der Partie war auch der zweite Hund Laser.