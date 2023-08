Hündin Lucky legt in nur einer Nacht 160 Kilometer zurück

Ein entlaufener Border Terrier hat in nur einer Nacht eine 160 Kilometer lange Reise durch die Schweiz unternommen. Die 14-jährige Hündin Lucky war Medienberichten zufolge von ihren Besitzern in einem Hundezwinger im Kanton Bern zurückgelassen worden und entwischte von dort am Montagabend. Der Zaun des Zwingers habe ein Loch gehabt, sagte ihre Besitzerin Jennifer Wagner dem öffentlich-rechtlichen Sender RTS.

Am nächsten Morgen wurde Lucky 160 Kilometer entfernt in der Nähe des Genfer Sees gefunden. Ein Einwohner der Stadt entdeckte das Tier am 1. August an einem Strassenrand und verständigte die Behörden, wie RTS berichtete. Lucky hatte ein paar Zecken in im Fell, schien ansonsten jedoch wohlauf, hiess es weiter. Da sie mit einem Mikrochip versehen war, konnte die Polizei die Besitzer schnell ausfindig machen, die verzweifelt auf Nachrichten über ihr entlaufenes Tier warteten.