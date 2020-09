Für 85’000 Franken pro Monat wurde der 12-jährige «Boris» aus Wettswil am Albis betreut. Damit geriet er 2017 in die Schlagzeilen. Nun sorgt der Fall erneut für Aufsehen. Der 15- Jä hrige wollte in den letzten zwei Jahren offenbar mehrmals von seiner Pflegefamilie in Luzern abhauen , w ie der «Blick» berichtet . Er habe versucht, sich in s einer Heimatgemeinde vor der Polizei zu verstecken . Er habe bei Anwohnern geklingelt, die Anwohner hätten ihn jedoch zurück gewiesen, worauf er gedroht und laut herumgeschrien habe.