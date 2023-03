Boris Becker demütigt Tochter Anna Ermakova in neuer Doku

Während Anna Ermakova dies am liebsten vergessen würde, spricht ihr Vater Boris Becker in seiner neuen Doku über die legendäre «Besenkammeraffäre». Schmerzhaft für die 23-Jährige.

Darum gehts Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker spricht in einer Apple-Dokumentation über Aufstieg und Fall – und lässt brisante Details nicht aus.

Sein als «Besenkammeraffäre» in den Medien bekannt gewordener Seitensprung mit Angela Ermakova ist dabei der unangefochtene Höhepunkt.

Tochter Anna soll unter den Äusserungen ihres Vaters leiden.

«Um das zu ertragen, muss man sich wirklich ein dickes Fell wachsen lassen»: So ehrlich sprach Anna Ermakova erst kürzlich in einem Podcast-Interview über die berühmt-berüchtigte «Besenkammeraffäre» ihrer Eltern. Nun legt ihr Vater, Boris Becker, nochmals nach und packt brisante Details über die damaligen Geschehnisse aus – obwohl die 23-Jährige diese Geschichte am liebsten endgültig hinter sich lassen würde.

Rückblick: 1999 war der damalige Tennisspieler noch mit seiner ersten Frau Barbara (56) verheiratet. Nach Sohn Noah (29) erwartete das Paar in jenem Jahr gerade seinen zweiten Sohn Elias (23). Doch Boris war dem Abenteuer zu jener Zeit offenbar nicht abgeneigt. Als er im Londoner Nobelrestaurant Nobu auf das Model Angela Ermakova traf, ging plötzlich alles ganz schnell. Die rasende Leidenschaft, so stellte Becker bereits 2009 klar, entlud sich jedoch nicht in einer Besenkammer des japanischen Gourmettempels, sondern auf einer Treppe zwischen Toiletten.

Boris Becker: «Ich konnte es einfach nicht glauben»

In der Apple-Doku «Boom! Boom! – The World vs. Boris Becker», die der «Sun»-Redaktion bereits vorliegt, zeigt sich der 55-Jährige ein Mal mehr redselig: «Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das wars», soll der 55-Jährige zur spontanen Nummer sagen. Ein Irrtum. «Acht Monate später bekomme ich ein Fax, in dem steht: ‹Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an.›» Der Familienvater verfiel in Schockstarre. «Ich konnte es einfach nicht glauben.»

Weiter lässt er die Zeit Revue passieren: «In der nächsten Woche traf ich Angela in London und stand unter Druck. Sie kam herein, hatte einen dicken Mantel an, zog den Mantel aus, war hochschwanger und erklärte mir einfach, dass ich der Vater dieses Kindes bin.»

Schliesslich kam Anna im März 2000 zur Welt, ihrem berühmten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Erst im Februar 2001 bekannte er sich nach einem Vaterschaftstest in einem öffentlichen Schreiben zu seinem Kind: «Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen», liess er die Welt wissen. Eine Freundin der Familie erzählte dazu aktuell gegenüber der «Bild»-Zeitung: «Für Anna ist das keine leichte Sache. Dass die Geschichte ihrer Eltern nun wieder in der Öffentlichkeit ist, tut ihr weh.»