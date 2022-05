Lilian besucht erstmals Boris Becker im Gefängnis

Der ehemalige deutsche Tennisprofi hatte Vermögenswerte verschwiegen und wurde in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Der 54-Jährige wurde zu zweieinhalb Jahren verurteilt, wovon er mindestens die Hälfte in Haft absitzen muss. Aktuell befindet er sich im Londoner Wandsworth Gefängnis.

Lilian de Carvalho Monteiro (33) konnte am Donnerstag erstmals ihren Lebenspartner Boris Becker besuchen.

Der ehemalige deutsche Tennisprofi hatte Vermögenswerte verschwiegen und wurde in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Aktuell befindet er sich in der Wandsworth Anstalt.

Boris Becker wurde vor einer Woche in London zu zweieinhalb Jahren verurteilt.

Vor rund einer Woche trat Boris Becker (54) seine zweieinhalbjährige Haft im Londoner Wandsworth Gefängnis an. Am Donnerstagnachmittag besuchte ihn dort seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro zum ersten Mal, wie die « Bild » berichtet. Wie die deutsche Zeitung schreibt, soll die 33-Jährige bei ihrem Besuch zunächst vor dem falschen Eingang gestanden haben, ein Gefängnismitarbeiter wies ihr dann den richtigen Weg.

Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen die 33-Jährige mit einer dunklen Sonnenbrille und einem Basecap. Dazu trägt sie eine hellblaue Jeansjacke, schwarze Jeans und weisse Sneakers. Das Cap und die Tasche sind von der Marke Puma – was als Zeichen für und an Boris interpretiert werden kann, denn Becker ist seit vielen Jahren Aushängeschild des Sportartikelherstellers.

Boris musste ohne Abschied ins Gefängnis

All diese Hürden schrecken Lilian aber nicht ab. Sie hätte keinen sehnlicheren Wunsch gehabt, als ihren Liebsten nach den strapazierenden letzten Tagen zu sehen – wenigstens für einen kurzen Moment. Sie stand ihm in den letzten Wochen während des gesamten Prozesses stets zur Seite und zeigte sich stark, doch bei der Urteilsverkündung überkamen sie die Emotionen und sie sackte weinend in sich zusammen. Es blieb keine Zeit für eine letzte Umarmung oder tröstende Worte. Lilian konnte Boris nur noch einen Luftkuss zuwerfen, bevor er schliesslich aus dem Gerichtssaal geführt wurde.