Boris Becker gönnt sich Dinner bei Luxusitaliener in Stuttgart

Boris Becker verbüsste in England eine Haftstrafe, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte.

Knapp acht Monate lang sass Boris Becker in Haft. Verstösse gegen das Insolvenzrecht hatten den 55-Jährigen ins Gefängnis gebracht. Seit Dezember ist er wieder in Freiheit und geniesst diese in vollen Zügen. So feierte er den Jahreswechsel mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (32) auf der Trauminsel São Tomé vor der Westküste Afrikas und jettet im Privatjet um die Welt.