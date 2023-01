Start in zwei Wochen : Boris Becker hat schon wieder einen Job

Einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Grossbritannien ist die deutsche Tennis-Legende wieder am TV zu sehen.

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäss angegeben hatte. Er war Mitte Dezember – nach 231 Tagen hinter Gittern – freigekommen und nach Deutschland geflogen.

Silvester-Grüsse vom Strand

Boris Becker hat sich zuvor vom Strand gemeldet. «Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist», sagte der 55-Jährige in dem Video, das er am Samstag auf Instagram hochlud. «Jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker herausgegangen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft.»