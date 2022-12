Boris Becker packt im Interview aus – so ging es ihm im Gefängnis

Warum Becker kurz nach seiner Haftentlassung schon wieder vor eine Kamera tritt? Er will «aufräumen», meint sein Interviewer Steven Gätjen in einer Liveschaltung mit dem «Frühstücksfernsehen». Becker selbst erklärte abseits des grossen TV-Interviews: «Ich bin immer offen. Manchmal mag man nicht glauben, was ich sage, aber ich bin immer authentisch. Ich bin immer offen und ich sage das, was ich glaube, was ich denke, was ich fühle und so bin ich eigentlich immer.» Zu sehen ist auch, dass die Sportlegende von Sohn Noah (28) und Freundin Lilian (33) zu diesem Termin begleitet wurde. (rat)