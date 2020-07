In deutscher Quizsendung

Boris Becker scheitert an Sportfrage

Der ehemalige Tennisspieler nahm bei einer deutschen Quizshow teil. Als ihm eine Sportfrage gestellt wurde, dachten alle: klare Sache. Doch Becker wusste sie nicht.

Das englische Wort «Burpee» schien der Tennislegende somit kein Begriff zu sein. Eher scheint er aus dem Sprachfundus der Fitness-Influencer zu stammen. So erklärte Moderator Bommes anschliessend auch: «Ich habe so eine App, wo die das immer vormachen. Das sind Burpees». Der ausgeschiedene Boris Becker hatte darauf nur ein enttäuschtes Kopfschütteln zu entgegnen.

Immerhin vermochte Becker am Samstagabend die Frage «Welcher Hit der Rolling Stones beginnt mit den Worten: 'Please allow me to introduce myself'?» richtig zu beantworten und holte so souverän einen Punkt. Weil er aber vier andere Fragen falsch beantwortete – darunter die Sportfrage – schied Becker aus. Dagegen qualifizierten sich seine Team-Kollegen, die Schauspieler Anneke Kim Sarnau und Ulrich Noethen für die finale Runde.