Boris Becker soll nächste Woche die Haft verlassen

Für Schnellverfahren ausgewählt

Der aus Leimen in Baden-Württemberg stammende Becker lebt seit Jahren in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft. Den Rest seiner Haftstrafe wird er in Deutschland nicht mehr absitzen, darf aber bis zum Ablauf der gesamten Strafdauer nicht in das Vereinigte Königreich, wo sein Sohn Amadeus (12) sowie seine Freundin Lilian (34) in London leben, zurückkehren. Offiziell bestätigt ist die Ausschaffung nach Deutschland noch nicht.