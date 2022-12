Boris Becker zeigt Cathy Hummels wegen übler Nachrede an

«Er hat viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht», sagte sie unter anderem in ihrem Podcast «Shitstorms».

Wegen übler Nachrede in der Öffentlichkeit hat Becker darum Strafanzeige gegen Hummels erstattet.

Unter anderem gab sie an, Becker habe viele Leute eprellt, betrogen und verarscht.

Cathy Hummels hat sich in einer Podcast-Folge negativ über Boris Becker geäussert.

In ihrem Podcast «Shitstorms» hat Cathy Hummels jüngst zusammen mit Comedian Matze Knop aufs vergangene Jahr zurückgeblickt. Zur Sprache kamen etwa die Oscar-Ohrfeige von Will Smith, die Fussballweltmeisterschaft in Katar und ihr Sohn Ludwig, der jetzt auch Profi-Fussballspieler werden möchte.