Boris Beckers Anwalt weist Lilly öffentlich zurecht – «Zurückhaltung wäre angebracht»

Nachdem Tennis-Legende Boris Becker (54) Ende April zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, hatte seine Ex-Frau Lilly Becker (45) öffentlich betont, wie eng Boris’ Frauen – also Ex-Frau Barbara (55), Beckers aktuelle Freundin Lillian (33) und sie – in dieser Situation zusammenhielten.

Doch Beckers Freude darüber hält sich offenbar in Grenzen. «Lilly Becker erweckt den Eindruck, als sei sie die Sprecherin der Familie. Das ist sie aber nicht», sagte der Medienanwalt des einstigen Tennisstars, Christian-Oliver Moser, der Zeitschrift «Gala». Weiter fügt er bestimmt an: «Ausgerechnet die Person, die seit Jahren mit meinem Mandanten in einem aufwendigen Scheidungsverfahren steckt und die bis vor kurzem keinerlei ernsthafte Kontakte zur Becker-Familie pflegte. Ein wenig Zurückhaltung wäre hier angebracht.» Dabei spielt Boris’ Jurist auf die Trennung und die damit eingereichte Scheidung von Lilly im Jahr 2018 an, die aufgrund von Uneinigkeiten noch immer nicht vollzogen werden konnte.