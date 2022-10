Erschöpfung an der Front: Boris Below muss gegen Putins Truppen kämpfen – trotz Gehirnerschütterung 

20 Minuten ist wieder in der Ukraine unterwegs, zum dritten Mal seit Moskaus Angriffskrieg auf das Nachbarland. Wie sieht es nach über einem halben Jahr Krieg in dem Land aus? Was empfinden und erleben die Leute heute? Wie ist die Situation in den Städten an den Fronten etwa im Donbass? Und was erzählen die Leute, die wie in Isjum oder Balakeja unter russischer Besatzung lebten und deren Städte und Dörfer eben erst zurückerobert wurden? Auch wenn 20 Minuten jeweils mit Angehörigen der ukrainischen Armee und der Nationalgarde spricht, sind und waren wir immer unabhängig unterwegs und nicht «embedded».