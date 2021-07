Britischer Premier : Boris Johnson geht nach Kontakt mit Corona-Infiziertem in Isolation

Der britische Premierminister Boris Johnson begibt sich nach einem Treffen mit seinem coronainfizierten Gesundheitsminister Sajid Javid für zehn Tage in Isolation.

…Rishi Sunak begeben sich in Quarantäne.

Das Büro des Premierministers teilte am Sonntag mit, Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak seien von der landesweiten Corona-Warn-App alarmiert worden. Dies nach einem Treffen mit dem coronainfizierten Gesundheitsminister Sajid Javid. Nur wenige Stunden zuvor hatte die Regierung noch mitgeteilt, beide Politiker wollten sich täglich auf das Virus testen lassen und ihre Arbeit fortsetzen. Diese Ankündigung stiess auf Kritik von Opposition und Öffentlichkeit.

Die App fordert alle Menschen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, auf, sich zehn Tage zu Hause zu isolieren. Gesetzlich vorgegeben ist das aber nicht. Johnson wollte seine Zeit der Isolation auf Chequers, dem Landsitz des Premierministers verbringen, teilte Downing Street 10 mit. Auch Sunak werde sich isolieren. Javid erklärte am Samstag, ein Schnelltest auf das Coronavirus sei bei ihm positiv ausgefallen. Der Minister ist vollständig geimpft und zeigte nach eigenen Angaben nur leichte Symptome.

Diskotheken sollen um Mitternacht öffnen

Grossbritannien wollte am Montag praktisch alle verbleibenden Corona-Beschränkungen aufheben. Um Mitternacht sollten zum ersten Mal seit März 2020 Diskotheken wieder öffnen dürfen, in Innenräumen müssen keine Masken mehr getragen werden. Die Regierung mahnte dennoch zur Vorsicht, weil sich die rascher übertragbare Delta-Variante im Land ausbreitet. Allein am Samstag wurden mehr als 54’000 Neuinfektionen bestätigt.