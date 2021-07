Trotz Delta-Variante : Boris Johnson lässt bald alle ohne Maske ins Pub

Kein Abstand und keine Masken mehr, dafür volle Clubs und Stadien: Ab dem 19. Juli fallen in England endgültig die verbliebenen Corona-Regeln. Der Delta-Variante zum Trotz.

In Pubs können die Bewohnerinnen und Bewohner Englands dann ihr Bier eng an eng geniessen.

Der Entscheid fällt in eine Zeit, in der sich die Delta-Variante ausbreitet. Der Premier mahnt darum trotz Lockerungen zur Vorsicht.

Premier Boris Johnson will ab 19. Juli die noch geltenden Corona-Massnahmen in England aufheben.

Johnson erntet Kritik von Wissenschaft

Der Premier will an diesem Montagnachmittag endgültig die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli verkünden – trotz eines enormen Anstiegs der Neuinfektionen wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Damit soll der grösste britische Landesteil bereits in einer Woche zur Normalität zurückkehren. Nachtclubs können wieder öffnen, Gäste in Pubs ihre Pints eng an eng geniessen. Für Veranstaltungen gibt es keine Zuschauerbegrenzungen mehr.