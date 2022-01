Neue Vorwürfe im «Partygate»  – Boris Johnson soll Geburtstag gross gefeiert haben – während Lockdown

16. April 2021: Johnson feierte in der Nacht auf den 17. April eine Party – mit dabei etwa 30 Mitarbeitende. Dies geschah in der Nacht vor der Beisetzung von Prinz Philip. Die Queen musste wegen der Corona-Vorschriften am nächsten Tag ganz alleine in der Kapelle ihrer Residenz Windsor sitzen, als dort ihr Ehemann, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war, bestattet wurde.