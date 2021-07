Grossbritannien : Boris Johnson sorgt sich um «romantische Triebe» seines Hundes

Gemäss dem Premierminister ist keiner seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davor gefeit, von Dilyn (2) angesprungen zu werden.

Die «romantischen Triebe» seines Hundes Dilyn bringen den britischen Premierminister Boris Johnson (57) nach eigenen Angaben häufig in peinliche Situationen. Das gut zwei Jahre alte Tier bespringe regelmässig die Beine von Mitarbeitern und Besuchern, erzählte Johnson am Dienstag bei einem Treffen mit Hundeführern in einer Polizeidirektion in Guildford. «Müssen Sie sich Sorgen um seine romantischen Triebe machen?», fragte der Premierminister – und erfuhr, dass Polizeihund Zorro keine solchen Anstalten mache. «Mein Hund ist andauernd an den Beinen von Menschen», erklärte Johnson daraufhin.