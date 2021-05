Hochzeitsglocken in London - Boris Johnson und Carrie Symonds gaben sich das Ja-Wort

Unter Berufung auf Gäste der Hochzeit, habe eine «kleine, private Zeremonie» in der Westminster Cathedral in London stattgefunden.

Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson (56) hat am Samstagnachmittag seine 33-jährigen Partnerin Carrie Symonds in einer «geheimen Zeremonie» in der katholischen Westminster-Kathedrale in London geheiratet. Wie britische Medien berichten, habe die Eheschliessung im kleinen Kreis von Verwandten und Freunden in London stattgefunden.