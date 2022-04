Nach «Partygate» : Boris Johnson und Rishi Sunak müssen für Fehltritte Bussen bezahlen

Der britische Premier Boris Johnson und sein Finanzminister Rishi Sunak sind von der Polizei zur Zahlung von Geldstrafen verdonnert worden. Diese wurde ausgesprochen, weil die Politiker trotz Lockdown in der Downing Street 10 Partys gefeiert haben sollen.

Im britischen Regierungssitz an der Downing Street 10 in London wurden während des Lockdowns Partys gefeiert.

In der «Partygate»-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Auch Finanzminister Rishi Sunak soll eine Strafe zahlen müssen.