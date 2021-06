Bis zum 19. Juli : Boris Johnson verlängert wegen Delta-Variante Massnahmen um vier Wochen

Eigentlich wollte England in einer Woche die Corona-Massnahmen aufheben. Daraus wird nichts. Wegen der aggressiven Delta-Variante werden die Massnahmen bis zum 19. Juli verlängert.

Bier trinken geht jetzt schon wieder: Zwei Männer in einem Pub in Hertford.

Boris Johnson hätte am 21. Juni die Corona-Massnahmen aufheben wollen.

Schuld ist die gefährliche Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen worden war.

Wegen der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante müssen sich die Menschen in England für weitere Corona-Lockerungen noch länger gedulden. Der britische Premierminister Boris Johnson verlängerte am Montag die noch geltenden Corona-Massnahmen bis zum 19. Juli, wie er bei einer Pressekonferenz in London erklärte. Das Impfprogramm soll nun nochmals beschleunigt werden.