Boris Johnson verkündete am Samstag einen verschärften Lockdown in London und dem Südosten Englands

London und der Südosten Englands müssen in einen härteren Lockdown. Dies beschlossen Boris Johnson und sein Kabinett in einer Sondersitzung am Samstag. Grund dafür sind die stark ansteigenden Infektionszahlen in der Region, die auch auf eine Mutation des Coronavirus zurückgeführt werden. Wie Johnson an einer Medienkonferenz sagte, sei die neue Variante nicht gefährlicher, nur ansteckender.