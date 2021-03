Vergoldete Tapete? : Boris plant Wohltätigkeitsfonds, weil seine Verlobte das Budget sprengte

Die Verlobte des britischen Premierministers Boris Johnson (56) war mit der Renovation von Johnsons Amtswohnung im Downing-Street-Komplex befasst. Sie schoss bei den Kosten mächtig übers Ziel. Ein Wohltätigkeitsfonds soll nun helfen.

Will mit einem Wohltätigkeitsfonds die Renovierungsarbeiten seiner Wohnung im Downing-Street-Komplex finanzieren: der britische Premier Boris Johnson.

Der britische Premierminister Boris Johnson (56) ist einmal mehr in die Kritik geraten. Diesmal aber nicht, weil er wie vor einem Monat eine umstrittene Velotour machte und damit gegen die britischen Lockdown-Regeln verstiess. Sondern weil er einen Wohltätigkeitsfonds einrichten will, mit dem Renovierungsarbeiten seiner Wohnung im Downing-Street-Komplex finanziert werden sollen. Denn Johnsons Verlobte, Carrie Symonds (32), welche die Renovation veranlasste, hatte sich offensichtlich nicht an Budgetvorgaben gehalten.