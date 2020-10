«Situation bleibt angespannt»Borkenkäfer verursachen weiterhin grosse Schäden in Berner Wäldern

Die Käfer fressen sich durch die Rinde eines Baumes und legen dort ihre Eier ab. So können die Schädlinge einen Baum rasch in den Ruin treiben. (Bild: Borkenkäfer und weisse Larve)

Die Berner Wälder sind in Bezug auf Käferschäden in einem minim besseren Zustand als noch im Vorjahr. Bloss im Berner Jura ist der Befall angestiegen.

Die Berner Wälder sind in Bezug auf Käferschäden in einem minim besseren Zustand als noch im Vorjahr, wie der Kanton Bern am Freitag in einer Medienmitteilung bekannt gab. Dennoch bleibe die Situation angespannt, denn die Käfer richten noch immer grosse Schäden an. Weil durch die kleinen Tiere viele gesunde Bäume absterben, erachtet der Kanton das Vorgehen gegen sie als besonders wichtig. Für die Waldwirtschaft ist und bleibt die Bekämpfung des Borkenkäfers eine sehr aufwendige Arbeit