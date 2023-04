Borussia Dortmund: Edin Terzic kritisiert seine Spieler

Hier schiesst der VfB Stuttgart das sehr späte 3:3 gegen Borussia Dortmund. ARD

Darum gehts Borussia Dortmund spielt 3:3 gegen den VfB Stuttgart.

Trainer Terzic und Sportdirektor Kehl sind nach Dortmunds 3:3 in Stuttgart komplett bedient.

Auch Gregor Kobel ist angefressen.

Edin Terzic und Sebastian Kehl suchten nur wenige Meter voneinander entfernt nach den passenden Worten. Der späte Schock von Stuttgart erschütterte Trainer und Sportdirektor von Borussia Dortmund bis ins Mark. «Wut» und «Enttäuschung» verspürte Coach Terzic nach dem spektakulären 3:3 inklusive Gegentor in der siebten Minute der Nachspielzeit beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart am Samstag. Sein Vorgesetzter Kehl hatte «komplettes Unverständnis für diese zweite Halbzeit», pendelte zwischen «Frust» und sogar einer «gewissen Aggressivität.»

Statt im Meisterkampf der Fussball-Bundesliga nach Punkten mit Spitzenreiter FC Bayern München gleichzuziehen, kassierte der Tabellenzweite einen empfindlichen Rückschlag – und das in Überzahl. Terzic konnte es nicht fassen. «Mir fällt es schwer, die Worte zu finden, warum es passiert ist», so der BVB-Coach. «Das einzige, was dieses Spiel nochmal zum Kippen bringen konnte, war, dass wir die Disziplin verlieren.»

Edin Terzic gibt noch nicht auf

Dann erinnerte der 40-Jährige an das Spiel gegen Werder Bremen in der Hinrunde. In diesem führte der BVB bis zur 89. Minute mit 0:2, dann brach Dortmund ein und verlor die Partie noch. «Wir dachten, dass wir mit der Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen schon das Dümmste in dieser Saison erlebt hätten. Aber das hier toppt das nochmal», so Terzic, der sich sicher ist, dass man nun die Lachnummer des Landes sei: «Wir sind heute die, über die ganz Deutschland lacht.»

Wird Dortmund noch Meister? Ja. Nein. Ist mir eigentlich egal.

Aufgeben mag der BVB-Trainer aber noch nicht – trotz allem. «Es ist noch so viel, worum es sich lohnt zu kämpfen», betonte er und verwies auf das enge Rennen um die Schale. «Dass wir und besonders ich einen riesigen Wunsch haben, ist bekannt, glaube ich.» Es seien noch sechs Spiele Zeit. Sein Team, das er diesmal nicht wie sonst öffentlich in Schutz nahm, müsse «endlich anfangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen und es nicht wiederkehren zu lassen.»

Gregor Kobel ist sauer

Gregor Kobel war bei allen drei Toren ohne Abwehrchance. Völlig bedient übte er scharfe Kritik an der Defensive. «Es fühlt sich wie eine vertane Chance an», so der Nati-Goalie gegenüber Sky: «Wir haben extrem nachgelassen, wir haben schlecht defensiv gestanden. Es kann nicht sein, dass Stuttgart in Unterzahl zu grossen Chancen kommt. Das geht nicht! So verteidigt man nicht.»

Yann Sommer und der FC Bayern spielten 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. ARD