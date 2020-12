Reissleine gezogen : Borussia Dortmund entlässt Trainer Lucien Favre

Das 1:5-Debakel gegen Stuttgart wurde dem Schweizer zum Verhängnis. Der Romand muss den BVB nach 2,5 Jahren verlassen.

Die 1:5-Pleite gegen Stuttgart am Samstag war wohl die eine Niederlage zu viel.

Bundesligist Borussia Dortmund hat sich einem Bericht der «Bild» zufolge von Trainer Lucien Favre getrennt. Wie die Zeitung am Sonntag berichtete, sollte die Mannschaft im Laufe des Nachmittags über diesen Schritt informiert werden. Damit zog der wankende Titelaspirant die Konsequenzen aus dem 1:5-Debakel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Eine Bestätigung lag zunächst nicht vor, der Verein war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der bisherige Favre-Assistent Edin Terzic soll der «Bild» zufolge bis Jahresende übernehmen.

Der Vertrag mit dem 63-jährigen Favre lief bis zum Ende der Saison. Angesichts der anhaltenden Talfahrt mit zuletzt drei Heimniederlagen in Serie sah sich die Vereinsspitze zu diesem Schritt gezwungen. Der desolate Auftritt gegen den VfB kostete Favre den letzten Rest Reputation. Nach zweieinhalb Jahren in Dortmund scheiterte auch der Schweizer an der schwierigen Aufgabe.