Borussia Dortmund wütet nach Remis über den Schiri

Darum gehts Borussia Dortmund spielt am Freitagabend 1:1 gegen den VfL Bochum.

Nachher ist die Wut bei den Borussen gross.

Grund dafür ist der Schiedsrichter.

Sebastian Kehl war nach dem Rückschlag im Titelrennen gar nicht mehr zu beruhigen. In den Katakomben des Ruhrstadions wurde der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem 1:1 des BVB beim VfL Bochum ungewöhnlich laut. Zuvor stürmte er laut der «Bild» bereits zusammen mit Coach Edin Terzic und Captain Marco Reus die Kabine von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

«Heute ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen», sagte Kehl am späten Freitagabend. «Heute muss ich einfach sagen, hat der Schiedsrichter das Spiel für mich entschieden.» Durch das Remis kann der FC Bayern am Sonntag wieder an der Borussia vorbeiziehen und die Tabellenspitze zurückerobern.

Kehl und auch Trainer Edin Terzic regten sich über drei spielentscheidende Szenen auf. Vor dem zwischenzeitlichen 1:0 der Bochumer hatten sie ein Foul an Emre Can gesehen. Zudem hätte Dortmund aus ihrer Sicht zwei Strafstösse bekommen müssen – einen Foul- und einen Handelfmeter. Keine der strittigen Szenen schaute sich Schiedsrichter Stegemann auf dem TV-Monitor am Spielfeldrand noch einmal an.

«Wir sind unglaublich erbost darüber»

«Ich finde es frech, wenn man sich mit den Mitteln, die man heutzutage zur Verfügung hat – über die wir uns jedes Wochenende entweder aufregen oder glücklich schätzen – fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die absolute Entscheidung geht, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, diese Situation nicht anschaut», sagte Kehl. «Das Hilfsmittel, das wir in dieser Situation zur Verfügung haben, nicht zu nutzen, halte ich für absolut fahrlässig, halte ich für feige und für komplett falsch. Wir sind unglaublich erbost darüber.» Stegemann habe den BVB «zwei Punkte gekostet».

Auch Terzic kritisierte das Schiedsrichtergespann deutlich und wurde dabei richtig emotional. Nach dem Spiel suchte der 40-Jährige das Gespräch mit den Unparteiischen. «Ich habe dem Schiedsrichter und dem kompletten Schiedsrichtergespann einfach gesagt, was ich von diesen Entscheidungen halte und wie viel hier auf dem Spiel steht», sagte Terzic. «Ich habe gesagt, ich entschuldige mich für meinen Ton, ich entschuldige mich für meine Emotionen.»

Edin Terzic ist selbst Schiedsrichter

Der Coach ergänzte: «Es ist für uns eine einmalige Chance, es ist vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen. Und dann gibt es solche Entscheidungen, wo so viel auf dem Spiel steht. Das Einzige, worum ich gebeten habe: Schau es dir an, wenn du dir nicht sicher bist bei dem Tempo.»

Er selbst sei «jeden Tag im Training Schiedsrichter» und wisse, «wie brutal schwer das ist. Vor allem, wenn die Jungs mit 36 km/h unterwegs sind, wenn es schnelle Bälle gibt». Terzic ergänzte: «Was ich einfach fordere, ist, dass man alles dafür tut, keine Fehlentscheidung zu treffen. Und das hat heute nicht stattgefunden.»

Auch Nati-Goalie Gregor Kobel ärgerte sich und sprach bei DAZN von einem «Rückschlag». Den Schiri kritisierte der BVB-Mann ebenso: «Es ist Wahnsinn, dass der nicht pfeift. Bei allen 50/50-Entscheidungen war der Schiri heute gegen uns.» Und die Bochumer? Nun – Captain und Torschütze Anthony Losilla stimmte Terzic und Kehl zu: «Das kann man pfeifen, keine Frage.» Trainer Thomas Letsch wollte die Szenen nicht kommentieren.

