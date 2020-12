Menschenunwürdige Zustände : Bosnisches Flüchtlingslager Lipa in Brand gesteckt

In Bosnien brennt das Flüchtlingslager Lipa nahe der nordbosnischen Stadt Bihać. Migranten sollen das Lager aus Verzweiflung angezündet haben.

Im unter Kritik stehenden Migrantenlager Lipa in Bosnien-Herzegowina ist es am 23. Dezember zu einem Grossbrand gekommen.

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat am Mittwoch das Aufnahmelager Lipa in der Nähe der bosnischen Stadt Bihac geschlossen. Rund 1300 Flüchtlinge würden nun auf der Strasse stehen, sagte Natasa Omerovic, die Koordinatorin des Lagers, dem Nachrichtenportal klix.ba. Die IOM hatte die Schliessung des Lagers bereits früher angekündigt, weil es dort trotz einsetzenden Winters keinen Anschluss an das Stromnetz und die Wasserversorgung gibt.