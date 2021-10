Wien : Bote liefert heisse Pizza an hungrigen Kranführer

Ein Pizza-Lieferant lieferte in Wien eine Bestellung in schwindelerregender Höhe. Ein Kranführer bekam nämlich bei der Arbeit Hunger.

Die warme Pizza in luftiger Höhe. (22. Oktober 2021)

Das frische Essen wurde inklusive Wechselgeld in einer Wärmetasche gelegt, bevor diese vom Kranführer selbst in die Höhe gehoben wurde.

Ein Wiener Pizzaiolo lieferte seine Pizza Tonno in luftige Höhe.

Die Mission von Mehmet Toluay ist es Menschen mit seinen Pizzen nach neapolitanischer Art ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Am Freitag ging in seiner Wiener Pizzeria Al Capriccio jedoch ein besonders anspruchsvoller Auftrag ein. Ein hungriger Kranführer bestellte eine Pizza Tonno – zu seinem luftigen Arbeitsplatz am Wildgarten im 12. Wiener Bezirk.