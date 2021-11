Christian Dussey – Botschafter wird neuer Schweizer Geheimdienstchef

Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd hat Christian Dussey als neuen Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) berufen. Der 55-Jährige amtiert zurzeit als Botschafter im Iran. Diese heikle Aufgabe sowie seine langjährige Erfahrung in der Schweizerischen Aussenpolitik dürften den Ausschlag gegeben haben, dass Dussey den Posten erhalten hat. Mit seiner Wahl war eine Findungskommission beauftragt, in der verschiedene Kader des VBS sowie Kantonsvertreterinnen und -vertreter einsassen.

Dussey tritt die Nachfolge von Jean-Philippe Gaudin an, der diesen Sommer zurückgetreten war. Er war seit den 1990er-Jahren für die Vorgänger-Organisation des NDB sowie das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) tätig, wo er unter anderem in der Schweizerischen Botschaft in Moskau aktiv war. Kurzzeitig amtierte Dussey 1999 als diplomatischer Assistent der damaligen Bundespräsidentin Ruth Dreifuss. Rund um den NDB war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Schlagzeilen gekommen. Die Crypto-Affäre, schlechte Stimmung und das exzessive Sammeln von Daten von Schweizerinnen und Schweizern schadeten dem Ruf.