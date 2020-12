1 / 5 Lugano ringt YB einen Punkt ab In einer körperbetonten Partie erkämpft sich der FC Lugano gegen die BSC Young Boys ein 2:2. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus) Siebatcheu bringt YB per Kopf in Führung Dabei gelingt den Bernern eigentlich ein Auftakt nach Mass: Jordan Siebatcheu bringt YB in der 19. Minute nach Vorarbeit von Sulejmani mit einem wuchtigen Kopfball in Front. Es ist der erste Super-League-Treffer überhaupt für den jungen Franzosen. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus) Lovric gleicht die Partie mit einem Prachtstreffer aus Der FC Lugano kann jedoch reagieren und kommt knapp zehn Minuten später zum Ausgleich. Lovric überlistet von Ballmoos mit einem platzierten Prachtsschuss aus der Distanz. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Es wurde die erwartet enge Partie — und sie stand in der Schlussphase auf der Kippe. Hier ein gut aufgelegtes YB, gestärkt durch das letzte Erfolgserlebnis im Spitzenkampf gegen Basel, da ein schon die ganze Saison sehr stabiles Lugano.

Die Young Boys hatten mehr vom Spiel, aber Bottani hatte für die Tessiner in der 70. Minute zum 2:2 getroffen, Lugano spürte den Aufwind. Sabbatini versuchte es nochmals, YB-Flügel Ngamaleu fiel auf der anderen Seite im Strafraum, erhielt aber keinen Pfiff — dann war Schluss.

YB-Trainer Gerardo Seoane muss sich in diesen Wochen ja jedes Mal aufs Neue entscheiden, wieviel er an seiner grundsätzlich sehr erfolgreichen Mannschaft verändern will. Gegen Lugano liess er sechs Neue auflaufen, mit Mambimbi und Siebatcheu war der Sturm im Vergleich zur Partie in Basel (2:0) komplett neu formiert — auch, weil Torjäger Nsame mit einer Fussprellung ausfiel.

Siebatcheu trifft doppelt

Siebatcheu, im Sommer als Hoarau-Ersatz angepriesen, ist bei den Young Boys bislang vor allem zu Kurzeinsätzen und nicht auf Touren gekommen. Am Samstag, in seiner zweiten Partie von Beginn weg, erlebte er sein erstes Erfolgserlebnis für Gelb-Schwarz. Eine mustergültige Sulejmani-Flanke verwertete er nach 20 Minuten per Kopf.

Die beiden Tore von Jordan Siebatcheu. (Video: BSC Young Boys via Youtube)

Lugano war für YB der erwartet unangenehme Gegner. Trainer Maurizio Jacobacci liess kompakt verteidigen und aggressiv kontern. Und dank eines perfekt platzierten Schusses von Lovric von der Strafraumgrenze aus glichen die Tessiner aus. Die YB-Antwort folgte auf dem Fuss. Lugano-Verteidiger Kecskes sprang der Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Jacottet pfiff erst, nachdem er sich via Video vergewissert hatte. Die Verantwortung übernahm Siebatcheu, und so stand es zur Pause 2:1.

Vom 2:2 profitieren könnten St. Gallen oder Basel: Die beiden YB-Verfolger stehen sich am späten Samstagabend im St. Jakob-Park gegenüber. (mrm)

Telegramm

Young Boys – Lugano 2:2 (2:1)

SR Jaccottet.

Tore: 19. Siebatcheu (Sulejmani) 1:0. 28. Lovric (Lavanchy) 1:1. 41. Siebatcheu (Handspenalty) 2:1. 70. Bottani (Sabbatini) 2:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras (84. Hefti), Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht (76. Moumi Ngamaleu), Aebischer (67. Martins), Rieder, Sulejmani (67. Gaudino); Mambimbi (76 Elia), Siebatcheu.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Facchinetti; Custodio; Lavanchy, Macek (60. Lungoyi), Lovric (81. Covilo), Guerrero (81. Daprelà); Ardaiz (60. Sabbatini), Bottani (74. Gerndt).

Bemerkungen: Young Boys ohne Nsame, Lustenberger, Sierro, Spielmann, Lauper und Petignat (alle verletzt). Lugano ohne Guidotti und Oss (beide verletzt). Verwarnungen: 22. Lavanchy (Foul), 36. Kecskes (Hands), 67. Maric (Foul), 73. Garcia (Foul), 77. Camara (Foul), 79. Custodio (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 12/25. 2. St. Gallen 11/19. 3. Basel 12/19. 4. Lugano 11/18. 5. Zürich 12/18. 6. Lausanne-Sport 12/15. 7. Servette 12/15. 8. Luzern 12/13. 9. Sion 11/8. 10. Vaduz 11/6.